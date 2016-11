Gechingen "Die Hoffnung darf wachsen"

Realistische Chancen auf die Umsetzung des Projekts in absehbarer Zeit würden bestehen, wenn ein bereits im Förderplan bewilligtes Projekt ausfallen und Gechingen diese Lücke füllen würde.

Ein anderes Projekt in Gechingen hingegen, ist bereits in vollem Gange: Im Zuge des Wasserleitungsbaus in der Calwer Straße von der Rathauskreuzung in Richtung Einmündung Dorfäckerstraße (wir berichteten) werden zahlreiche Umleitungsregelungen für den Straßenverkehr und Fußgänger in Kraft treten.

Ein "Guide" für alle, die Hilfe und Orientierung suchen

Auch Bushaltestellen werden vorübergehend verlegt. Ortsbaumeister Heinz Braun informierte die Gechinger Gemeinderäte darüber in der jüngsten Sitzung. Er meinte, dass das "Damoklesschwert" einer Vollsperrung, die für diesen Bauabschnitt befürchtet worden war, gemeinsam mit dem Planer, der Baufirma und den behördlichen Vertretern habe abgewendet werden können.

Die Regelungen treten ab kommenden Montag, 21. November, in Kraft. Um möglichen Irritationen vorzubeugen, soll an diesem Tag für alle, die Hilfe und Orientierung suchen, ein "Guide" an der Kreuzung bereitstehen. Verschiedene Gremiumsmitglieder betonten eindringlich, dass die geplante Bauzeit von drei Wochen keinesfalls überschritten werden dürfe.