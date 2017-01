Gechingen Die Grundidee ist aktueller denn je

Gechingen. Formuliert wurde dieses Ziel bereits bei der Gründung des Vereins 2001, und nicht zuletzt durch die Flüchtlingsthematik ist diese Ziel hochaktuell. Bei der Mitgliederversammlung im Sportheim in Gechingen stellte der Vorsitzende Gerhard Mörk unter anderem das Programm für das laufende Jahr vor.

Syrischer Abend erfolgreich

Krankheitsbedingt hatten sich nur wenige der 47 Mitglieder des IKV zu der Versammlung eingefunden, in deren Rahmen Mörk einen Rückblick auf die zurückliegenden Veranstaltungen gab. Dazu zählten ein Beatles-Abend und eine Reise ins Baltikum, die in Kooperation mit dem Schwarzwaldverein Weil der Stadt angeboten wurde. Höhepunkt war 2016 ein syrischer Abend, der gemeinsam mit syrischen Flüchtlingen organisiert und gestaltet wurde und mit rund 300 Besuchern auf außerordentlich großes Interesse stieß. "Der IKV gibt mit solchen Veranstaltungen gesellschaftliche Impulse und ist ein wichtiger Bestandteil unseres Gemeindelebens", betonte Bürgermeister Jens Häußler in seinem Grußwort. 2017 plant der IKV neben einem Grillfest für Mitglieder und Freunde und einem Vereinsausflug im Herbst einen irischen Abend.