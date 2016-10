Gechingen Die Gechinger machen zusammen Musik

Großes Fest

Die evangelische Kirchengemeinde und der Chor "Voco" freuen sich auf einen Abend voller Musik und Begegnung. Neben "Voco" sind Bläser des Posaunenchores sowie der Gechinger Kinderchor "Stimmbande" mit von der Partie. Auch das Publikum wird gegen Ende noch um seine Stimme gebeten, so dass alle an dem Abend ganz nach dem Motto "One" der Tour von Judy Bailey in der Vielfalt der Musik zusammenkommen und wir ein großes Fest feiern. Karten im Vorverkauf (15 Euro) gibt es in der Gechinger Sparkassen-Filiale und bei den "Voco"-Sängerinnen und -Sängern.

Wer Lust hat, sich selber in Musik auszuprobieren, ist eingeladen, bei dem angebotenen Cajon- oder Chorworkshop mitzumachen. Dieser findet am gleichen Tag wie das Konzert statt – am 12. November – und beginnt nachmittags um 14.15 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Gechingen. Die Workshops werden von Profimusikern aus der Band von Judy Bailey geleitet. Abends ist man dann bei zwei bis drei Songs auf der Bühne mit dabei und hat Gelegenheit, einmal mit Profis zusammen Musik zu machen. Der Workshop inklusive Konzert kostet 30 Euro.