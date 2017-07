Gechingen Die Armut macht sie zu Flüchtlingen

"Die Steigerung der Bodenerträge hielt nicht schritt mit dem Bevölkerungswachstum", erläutern die Heimatforscher. Dies führte in Württemberg zu schlechten Lebensbedingungen und sogar zu bedrohlichen Hungersnöten.

Ein weiterer Grund war, dass es in Gechingen um 1760 rund 50 Weberfamilien gab, die in Heimarbeit Stoffe produzierten und sie an die Calwer Zeughandelskompanie lieferten. Doch die Konkurrenz aus Sachsen und die Erfindung der Webmaschine in England ließen die Umsätze der Calwer Handelsunternehmen schnell schrumpfen. Dies traf auch die Gechinger Weber äußerst hart. Manche fanden Stellen als Knechte und Mägde bei Bauern. Andere la- gen der Gemeindekasse auf der Tasche. So kam es dazu, dass 96 Menschen aus Gechingen nach Preußen zogen.

Roller hat auch die Bedingungen zusammengestellt, die die Menschen damals erfüllen mussten, um vom Herzog die Erlaubnis zur Auswan- derung zu erhalten. Auswanderungswillige mussten volljährig sein, den Militärdienst abgeleistet haben, wegen eventueller Schulden zuverlässige Bürgen stellen und einen Transportvertrag einer offiziellen Agentur vorlegen können.

Zu weiteren Auswanderungen, vor allem nach Russland, kam es dann in den Misserntejahren 1816/1817. In Indonesien hatte es gewaltige Vulkanausbrüche gegeben und die Asche verbreitete sich in Form von Feinstaub bis nach Württemberg aus, so dass die Sonne kaum noch durchdringen konnte. Dies hatte kata-strophale Folgen für das lebens- notwendige Pflanzenwachstum und führte zu drastischen Hungersnöten. Eine Gedenkmünze zum Freudenfest nach der ersten guten Ernte nach den bedrohlichen Krisenjahren aus dem Besitz der Gechinger Familie Hans Gräber war unlängst im Heimatmuseum zu sehen.

Eine weitere große Auswanderungswelle gab es auch um das Jahr 1850, als viele arme Menschen versuchten, in der "Neuen Welt" (USA) ihre Lebensumstände zu verbessern.

Die Not war auch in dieser Zeit wieder dramatisch. "In den Kirchenkonventsprotokollen ist zu lesen, dass die notleidenden Menschen oft tagelang nichts zu essen hatten", weiß Roller.

Aus Gechingen wanderten damals 260 Personen nach Amerika aus. Neben der anhaltenden Armut animierten auch die misslungene Revolution von 1848, Glaubensgründe sowie Abenteuerlust junge Menschen dazu, auszuwandern. "Viele, die nach Amerika gingen, werden das Land glücklich erreicht haben, aber viele sind auch verschollen und man hat nie mehr etwas von ihnen gehört", bedauert Roller.