Gechingen Der erste Container ist schon beladen

Als Vorsitzender von Pro Haiti hat Rolf Kossbiel jüngst beim Kirbefest des Schwarzwaldverein Dachtel einen Spendenaufruf gestartet: "Ohne finanzielle Hilfe kann Pro Haiti die Hilfsaktionen und weitere nachhaltige Projekte in der Krisenregion nicht umsetzen". Durch die extremen Winde und durch die starken Niederschläge wurde in der gesamten Region die Ernte zerstört. Somit wird sich die Bevölkerung dort in den nächsten Monaten nicht mehr aus eigener Kraft ernähren können und ist dringend auf humanitäre Hilfe angewiesen.

Pro Haiti konzentriert sich jetzt auf die rasche Reparatur der Schulgebäude und die Wiederaufnahme der Ausbildung am CTSJ. Da in Jérémie ein riesiger Bedarf an Dachblechen entstanden ist, hat der Aidlinger Verein die benötigten Bleche fürs CTSJ samt Holz und Befestigungsmaterial in Deutschland eingekauft. Ein Übersee-Container mit mehreren Tonnen Profilblechen und Bauholz wurde inzwischen beladen. Dann soll das Material möglichst schnell in die haitianische Hauptstadt Port-au-Prince verschifft und dann nach Jérémie weitertransportiert werden. Diese erste Hilfslieferung soll laut Vereinsvorstand möglichst bis Jahresende am CTSJ ankommen.

Weitere Hilfsprojekte

Gleichzeitig plant Pro Haiti gerade weitere nachhaltige Hilfsprojekte, bei denen auch ehemalige Schüler und Lehrer der Berufsschulen CTSJ und CCFPL in Léogâne mitwirken sollen, um die zahlreichen Schäden an den Häusern sowie Dächern im Westen von Haiti fachgerecht sturm- und erdbebensicher zu beheben.

Auch aus dem rund 200 Kilometer weiter östlich gelegenem Ort Léogâne erreichten Franz Groll Hilferufe kurz nach dem Sturm. Der Schuldirektor Kesnel Brezier hat ein Foto seiner Grundschule "Institut Mixte Ambassadeur de Sarbousse" geschickt, auf dem gleich sichtbar ist, dass sämtliche Dachbleche total zerstört sind. Pro Haiti hat daraufhin 5000 Euro nach Haiti transferiert, um das nötige Material für die Dachsanierung vor Ort einzukaufen. Noch sind benötigte Bleche in der Region um Léogâne zu kaufen.

Weitere Informationen: www.Pro-Haiti.de