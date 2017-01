Gechingen Claus Gsell gilt als der Vorzeigehelfer schlechthin

Es habe sich gezeigt, wie wichtig es sei, dass Vorgaben und Ordnungen eingehalten werden, um die Sicherheit zu gewährleisten. So sei die Alarm- und Aus­rückeordnung, die dazu beträgt, dass bei Einsätzen im Verwaltungsverband die Versorgung der einzelnen Orte gewährleistet bleibt, nicht überall eingehalten worden, so Kommandant Eßlinger.

Um im Einsatzfall gut vorbereitet zu sein, absolvierte die Feuerwehr Gechingen im zurückliegenden Jahr 21 Übungsdienste. "Teilweise war bei den Übungen die Feuerwehr Ostelsheim mit dabei. Das macht Sinn, weil wir auch im Ernstfall eng zusammenarbeiten", betonte Eßlinger.

Echtes Vorbild

Als echtes Vorbild in der Feuerwehr bezeichnete Bürgermeister Jens Häußler Feuerwehrmann Claus Gsell, der für 40 Jahre aktiven Feuerwehrdienst mit dem Ehrenkreuz in Gold ausgezeichnet wurde. Mit dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst wurde Gsell zum Ehrenmitglied ernannt. Für 25 Jahre aktiven Dienst wurde Michael Bräuhauser mit dem Ehrenkreuz in Silber geehrt. "Der weiß alles, in Theorie und Praxis", lobte Häußler.

Gechingen (sel). Nach der Grundausbildung konnten die Nachwuchskräfte Lisa Eßlinger und Alexander Lehnert zur Feuerwehrleuten befördert werden. Daniel Gehring, Carsten Hahn, Marcel Müller und Florian Schwarzer wurden zu Oberfeuerwehrmännern sowie Alexander Erben, Heiko Eßlinger und Uwe Sauter zum Hauptfeuerwehrmann ernannt. Den stellvertretenden Kommandanten Martin Wittel beförderte Bürgermeister Häußler zum Oberlöschmeister. Bei den Neuwahlen wurde Heiko Eßlinger als Kassenverwalter bestätigt und Maike Laich zur neuen Schriftführerin gewählt. Als Beisitzer wurden Edgar Schmid bestätigt und Heiko Schwarz neu gewählt. Kassenprüfer der Feuerwehr bleiben Heiner Vogel und Christian Schmelzle.