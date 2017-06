Gechingen/Calw Rewe hält an beiden Standorten fest

Oft wird dort nicht der Großeinkauf erledigt, sondern ohne Einkaufswagen schnell besorgt, was man an diesem Tag noch braucht: etwas Obst und Gemüse, Milch oder Eier. Kunden und Passanten lässt der häufig wenig frequentierte Parkplatz am westlichen Ortseingang von Gechingen nicht selten daran zweifeln, ob sich das dortige Lebensmittelgeschäft wirtschaftlich betreiben lässt. Während beispielsweise im Balinger CityCenter sich die Situation ähnlich darstellte, in der Bevölkerung genau dieser Eindruck entstand und Rewe sich dort wohl 2018 zurückziehen wird, wie der Schwarzwälder Bote bereits berichtete, scheint in Calw und Gechingen alles anders zu sein.

Immer wieder Gerüchte

Gerüchte über eine etwaige Schließung halten sich dennoch in beiden Orten immer wieder hartnäckig. Ebenso machte schon häufiger die Runde, dass Mitarbeiter von Rewe in Calw sich nach anderen Arbeitsstellen umgesehen haben sollen, weil sie befürchteten, dass das Geschäft im CCC aufgegeben werden könnte – weit gefehlt. Beide Filialen schwächeln offenbar nicht so sehr, wie der ein oder andere mutmaßt. Das Kölner Unternehmen hält an den beiden Standorten fest, wie es auf Nachfrage des Schwarzwälder Boten mitteilte. In der Gäugemeinde soll 2018 sogar investiert werden.