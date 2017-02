Gechingen Bürgermeister muss Löcher stopfen

Über Leitern ins Gebäude

Von schrägen Tönen begleitet, rückten sie in den Verwaltungssitz vor. Auch verschlossene Türen und Umleitungsschilder hielten das wilde Volk nicht ab. Es erklomm kurzerhand über Leitern die Räume und übernahm die Macht.

"Im nationalen Ranking der schwierigsten Fälle liegt unsere Baustelle an dritter Stelle", hielten sie Bürgermeister Jens Häußler vor, dass man darüber "nicht nur motza, sondern schon kotza" könnte. Vorsichtshalber verteilten die Hexengeister im Volk "Kotzgiggle", zumal mit Blick auf die Entwicklung der Baustelle an der Ortsdurchfahrt festzustellen sei, dass der schmale Engpass noch enger wurde. Jetzt dauert die ganze Maßnahme noch länger. "Mit neuem Belag wird die Stroß sicher sche, dafür isch jetzt die Umleitungsstrecke he", so der wortführende Hexengeist.