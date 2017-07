Gechingen Blutspender und Lärm

Gechingen. Die Themenauswahl, mit der kommunale Gremien sich beschäftigen, fällt manchmal breit gefächert aus. So bei der jüngsten Sitzung in Gechingen. Belästigung Im Rahmen des Einwohnergesprächs stellte sich die Frage, wie mit der nächtlichen Lärmbelästigung durch laute Musik bei privaten Freiluftveranstaltungen umgegangen werde. Gerade in jüngerer Zeit sei dies häufiger der Fall gewesen, so ein Bürger. Bürgermeister Jens Häußler verwies auf die rechtlichen Vorschriften, an die sich die Veranstalter zu halten hätten. Sollte dies nicht der Fall sein, sei die Durchsetzung letztlich nur durch die Polizei zu erreichen. Häußler warb jedoch dafür, zunächst das direkte Gespräch zu suchen, da den Verursachern oft nicht bewusst sei, dass sie zu laut seien. Jährliche Ehrung Keineswegs Routine ist für Gechingens Bürgermeister Jens Häußler die jährliche Ehrung der Blutspender im Rahmen der Sitzung des Gemeinderats. Die Spender verdienten Lob und öffentliche Anerkennung.

Gerade wenn im persönlichen Umfeld von Familie oder Freunden Menschen durch Krankheit oder Unfall auf Blutspenden angewiesen seien, bekomme das Thema Blutspenden eine neue Bedeutung, so Häußler. Er wies darauf hin, dass durch den medizinischen Fortschritt der Bedarf an Blutpräparaten, deren Haltbarkeit nur begrenzt sei, ständig steige. Sie warb für die unentgeltliche und ehrenamtliche Blutspende, um Menschen in Extremsituationen helfen zu können.

Für zehnmaliges Blutspenden ehrte Häußler Timo Dürr, Matteo Kintsch, Maren Schlaich, Anja Schwarz und Daniel Stolz. Fernanda Paulo Dürr und Uwe Sauter haben bereits 25 Mal Blut gespendet und Karin Ginader war schon 50 Mal bereit Blut zu spenden. Die Spender wurden mit Ehrennadeln und Urkunden des Deutschen Roten Kreuzes ausgezeichnet.