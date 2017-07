Gechingen Bettina Schöttmer für Thomas Blenke

So musste Jürgen Groß, Fraktionssprecher der Bürger-Union, zunächst in Gesprächen sondieren, wer als Nachfolger oder Nachfolgerin in Frage kommt. Mit Bettina Schöttmer ist nun eine Lösung gefunden.

Auch Ausschüsse werden neu besetzt

Da Blenke zugleich erster Bürgermeister-Stellvertreter war, muss auch dieses Amt neu besetzt werden. Groß hatte von Anfang an darauf verwiesen, dass diese Position der Bürger-Union als stärkster Fraktion zusteht. Mit Klass war rasch ein Kandidat gefunden, der nun zur Wahl steht. Zudem müssen Ausschüsse und Gremien neu besetzt werden.

Bettina Schöttmer ist schon jetzt in der Gemeinde Gechingen stark engagiert. Sie ist nicht nur zweite Vorsitzende des Liederkranzes, sondern gehörte auch zu den Gründern des Freundeskreises Asyl. Ob Einheimische, Zugezogene, Migranten oder Flüchtlinge – sie will sich für das Zusammenleben aller in Gechingen stark machen, wie sie im Gespräch mit unserer Zeitung sagte.

Darüber hinaus ist der 49-jährigen Mutter von drei Kindern der Erhalt der Infrastruktur in der Gemeinde mit ihren knapp 4000 Einwohnern wichtig. Da müsse vor allem an Menschen gedacht werden, die nicht sehr mobil sind. Das sind für sie nicht nur die Älteren, das können auch junge Mütter sein, die nicht immer Beisitzerin eines Autos sind, mit dem sie mal schnell nach Calw oder Böblingen kommen. Ansonsten will Schöttmer erst einmal sehen, was da in ihrem neuen Amt so alles auf sie zukommt.

Simon Klass freut sich auf seine neue und zusätzliche Aufgabe als Bürgermeister-Stellvertreter. Dabei ist dem Lehrer am Schönbuch-Gymnasium in Holzgerlingen bewusst, dass damit "mehr Geschäft" verbunden sein wird, wie er unserer Zeitung sagte