Gechingen Bauherren bekommen viel Gestaltungsfreiheit

Gechingen (ina). Bauwillige dürfen sich freuen, denn der Gemeinderat lässt ihnen im neuen Baugebiet Furt relativ freie Gestaltungsmöglichkeiten. So werden eine Rücksprungfassade beim Pultdach sowie Walm- und Zeltdächer zugelassen. In Ein-, Reihen- und Doppelhäusern sind auch Einliegerwohnungen möglich. Im Hinblick auf die Bepflanzung fiel dann jedoch in der jüngsten Gemeinderatssitzung eine knappe Ent- scheidung gegen Nadelhölzer.