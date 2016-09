Gechingen Appeleshof zeigt Edelsteine der Tischlerkunst

In den 1950er-Jahren, als Theo Widmann in Stuttgart in die Lehre ging, gab es dort noch drei große Intarsienwerkstätten, die inzwischen längst verschwunden sind. Damals haben ihnen vor allem die amerikanischen Besatzungssoldaten ihre Erzeugnisse aus der Hand gerissen. Die Herstellung von Intarsien ist ein zeitaufwendiges Kunsthandwerk, das, außer künstlerischem Talent, Geduld, ein gutes Auge und eine sichere Hand verlangt. Die Ergebnisse sind etwas Besonderes und einfach schön. Der Beruf eines Intarsienschneiders oder Marketeurs ist heute selten geworden.

Intarsien sind eine Art der Dekoration, bei der auf einer glatten Unterlage verschieden geformte Hölzer in voneinander abweichenden Farben so zusammengefügt werden, dass geometrische Muster oder Bilder entstehen, einem Mosaik oder Puzzle vergleichbar, und die neue Oberfläche eben sowie fugenlos ist. Das Wort "Intarsie" kommt vom italienischen "intarsiare", und heißt übersetzt einlegen.

Schon im zweiten vorchristlichen Jahrtausend wurden im Orient Möbel und Wandverkleidungen mit Einlegearbeiten aus Holz, Elfenbein, Perlmutt oder Schildpatt verziert. Allein aus der Art des verwendeten Materials lässt sich ersehen, dass Intarsien immer ein kostbarer Schmuck für Möbel waren. Zu ihrer Herstellung werden Furniere benötigt, dünne Blätter aus Holz, die durch verschiedene Verfahren von Stämmen abgetrennt werden. Theo Widmann besitzt Furniere von Tropenhölzern und anderen Exoten in einer unglaublichen Vielfalt von Farben, aber auch von einheimischen Hölzern.