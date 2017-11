Gault  &  Millau Im Südwesten isst man weiterhin gut

Ebenfalls das gleiche Ergebnis wie im Vorjahr erzielt Jörg Sackmann vom Restaurant Schlossberg im Baiersbronner Ortsteil Schwarzenberg: 17 Punkte. »Wir hatten schon mit dem Ergebnis gerechnet, aber man sollte jedes Jahr auf’s Neue überrascht sein«, meint Sackmann. »Es ist auf jeden Fall eine Bestätigung unserer Leistung und motiviert uns auf’s Neue. Die 18 ist ganz klar das Ziel.«

Auf 17 Punkte verbessert sich Peter Hagen-Wiest vom Restaurant Ammolite im Europa-Park Rust im Ortenaukreis. Die Freude im Freizeitpark ist groß: Denn David Mahn als Chefpâtissier des Ammolite hat sich jüngst mit dem Titel ­Pâtissier des Jahres 2018 schmücken dürfen.

Auch weiter nördlich ist man in Baden-Württemberg zufrieden: Das Restaurant Berlin’s Krone in Bad Teinach-Zavelstein im Nordschwarzwald bestätigt seine 17 Punkte. »Das ist schön«, freut sich Küchenchef Franz Berlin. Alles andere hätte ihn auch verwundert. Ein Punktabzug wäre laut Berlin ebenso überraschend gewesen wie ein weiterer Gewinn: »17 Punkte sind ideal für unser Konzept, darauf sind wir sehr stolz.«

Blickt man weiter südlich bis an die Schweizer Grenze, so fällt auf, dass die einzelnen Restaurants auch hier ihre Punkte verteidigen können. Jeweils 17 Punkte erreichen Thomas Merkle (Merkles Restaurant in Endingen am Kaiserstuhl) sowie der Schwarze Adler in Vogtsburg-Oberbergen im Kaiserstuhl. Jochen Helfesrieder vom Storchen in Schmidhofen bei Bad Krozingen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) behält seine 15 Punkte genauso wie Nicolai Wiedmer vom Eckert in Grenzach-Wyhlen (Kreis Lörrach).

Als Aufsteiger des Jahres zeichnet der »Gault & Millau« Dirk Hoberg vom Ophelia in Konstanz aus. Die Tester geben ihm jetzt 18 Punkte und loben Hoberg für seine »spezielle Begabung, einfache Gerichte auf das Niveau der Spitzenküche zu erheben«.

Koch des Jahres ist der in Offenburg geborene Christian Bau vom Victor’s Fine Dining by Christian Bau in Perl im Saarland, der dort seit 20 Jahren Küchenchef ist. Der ­46-Jährige arbeitete schon unter Wohlfahrt als Souschef in der Schwarzwaldstube in Baiersbronn. »In seinen kosmopolitischen Gerichten verbindet er klassisch französische Kochkunst mit japanischer Inspiration und besitzt ein fanatisches Verhältnis zum guten Produkt«, schreibt der »Gault & Millau« über Bau.