Fußball Zollern-Derby bleibt ohne Sieger

Aber die Freude währte nicht lange: Nur zwei Minuten später Balingen über die rechte Seite, und die fällige Flanke landete bei Kozik, der den Ball per Kopf verlängerte zu Kenyan Price, der aus 16 Metern mit einem satten Flachschuss zum 1:1 ausglich.

Bis kurz vor dem Halbzeitpfiff tat sich danach auf beiden Seiten nicht mehr viel, ehe sich Sebastian Dahlke nach einem schönen Angriff des TSV die Chance zum 2:1 bot, doch der Harthausener Mittelfeldspieler schoss aus guter Position drüber.

Die zweite Halbzeit ist schnell erzählt: Balingen übernahm zwar von Beginn an wieder die Initiative, erspielte sich aber nur wenige gute Gelegenheiten, gegen aufopferungsvoll kämpfende Gastgeber. Nur in der 78. Minute bot sich den Eyachstädtern eine Doppelchance, als zunächst der Schuss von Tizian Bräutigam geblockt wurde, und der Nachschuss von Max Schäfer von Harthausens Goalie Timo Reinhardt mit einer starken Parade noch zur Ecke gelenkt wurde. So blieb es am Ende bei einer gerechten Punkteteilung, die aber beiden Mannschaften im Kampf um den Klassenerhalt nicht so richtig weiter hilft. TSV Harthausen/Scher: Reinhardt; Gratz, F. Maier, L. Gauggel, Dahlke, Baur 890. Volk), D. Gauggel, A. Maier (68. Reiser), Dockhorn, Czopiak (90. Güner), Balci (42. Wesner). TSG Balingen II: Grom; Söll (84. P. Ladinig), Oberle, Price, K. Müller (68. Hütter), Kozik (80. Krauß), Bräutigsam, C. Konz, D. Ladinig, Tantur (57. Martaler). Tore: 1:0 Balci (30.), 1:1 Price (32.). Schiedsrichter: Felipe Merino-Katsaras (Tübingen). Zuschauer: 300.