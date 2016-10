Fußball Zimmern will frühen Gegentreffer vermeiden

"Wir werden sicherlich wieder auf einen Gegner treffen, der von Beginn an versuchen wird, Druck auf uns auszuüben und auf einen frühen Treffer aus sein wird", geht Zimmerns Spartenleiter Erwin Beck nicht von einem Gegner aus, der auf Abwarten spielen wird. "So versuchen dies doch die meisten Gegner gegen uns. Mit einer frühen Führung im Rücken lassen sie uns dann mitspielen, warten auf unsere Fehler, und schalten dann blitzschnell um und kommen zu Toren", erinnert sich Beck an die letzte 0:3-Niederlage in Schwäbisch Hall, wo die Partie einen Verlauf nahm, wie schon so oft in dieser Saison. Auch die Essinger verfügen, ähnlich wie zuletzt Schwäbisch Hall (mit Serdal Kocak) über einen Topangreifer mit Stanislov Bergheim (früher FC Heidenheim und SSV Ulm), der in dieser Saison schon sechsmal traf. "Auch Bergheim ist ein Spieler, der nicht viele Chancen braucht, um zum Torerfolg zu kommen", weiß Zimmerns Spartenleiter.

Deshalb kann auch gegen den Tabellenfünften für den Aufsteiger nur die Devise lauten: hinten gut zu stehen und ein frühes Gegentor zu vermeiden. "Gelingt uns dies, dann wachsen unsere Chancen, etwas Positives zu erreichen", ist sich Erwin Beck sicher.

So baut der SV Zimmern auch wieder auf den Einsatz von Innenverteidiger Alexander Langhirt, der beim Spiel in Schwäbisch Hall, aufgrund von Rückenbeschwerden, in der zweiten Halbzeit ausgewechselt werden musste: "Alex hat unter der Woche wieder trainiert und so denke ich, dass er am Samstag auch spielen wird", so Erwin Beck. Fraglich ist noch Denis Gonszcz, der trotz überstandener Grippe, zu Beginn der Woche noch nicht ins Training eingestiegen war.