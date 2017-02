Fußball Ziel des FC 08 ist der direkte Wiederaufstieg

"Wir haben unser Saisonziel, 40 Punkte, längst erreicht. Nun wollen wir in der Restsaison möglichst lange vorne dabei bleiben – und dies mit gutem Fußball", hofft Coach Karsten Bickel, dass das Überraschungsteam weiter für Furore sorgt. Nach einer ordentliche Vorbereitung sind die Denzlinger heiß, den Meisterschaftsfavoriten aus Freiburg und Villingen ein Bein zu stellen. "Es wäre ein riesiger Erfolg, wenn wir unter den beiden besten Teams landen würden. Den Druck haben aber die Oberliga-Absteiger aus Freiburg und Villingen", betont Trainerkollege Armin Jungkeit, dessen oberligaerfahrener Neuzugang Baransel Yurttas noch vier Wochen gesperrt ist.

Kehler FV (4./33)

"Wir waren nicht zufrieden mit dem Verlauf der Vorrunde. Wir sind es uns und den Fans schuldig zu zeigen, dass wir es besser können", blickt FV-Kapitän David Halsinger voraus. Klar ist jetzt schon, dass Coach Alexander Hassenstein den Tabellenvierten im Sommer verlassen, kehrt zum VfB Bühl zurück.

SV Linx (5./32)

Linx wurde bisher nicht den eigenen Erwartungen gerecht. Kein Wunder, dass sich die Linxer vor allem auf den SBFV-Pokal konzentrieren, in dem sie im Viertelfinale auf den Landesligisten VfR Hausen treffen. "Dieses wollen wir unbedingt gewinnen. In der Liga werden der FFC, Denzlingen und Villingen die ersten drei Plätze unter sich aus machen. Unser Ziel ist also der vierte Rang", betont SV-Coach Sascha Reiss, der seinen Vertrag bereits verlängert hat.

FC Auggen (6./31)

Der FC Auggen spielt bisher eine gute Rolle. Auch die Vorbereitung lief gut, zuletzt wurde Landesligist SV Weil mit 6:0 geschlagen. "Wir hätten sogar noch drei, vier Tore mehr erzielen können", so Auggens Trainer Enzo Minardi. Übrigens – Minardi hat seinen Vertrag bereits verlängert.

SC Lahr (8./27)

"Hinter uns liegt eine gute Vorbereitung. Aber klar ist, dass es für uns in der Restsaison nur um den Klassenerhalt geht. Dafür sind wohl 40 Punkte notwendig", sagt Oliver Dewes, der Lahrer Coach. Dieser freut sich besonders auf Rückkehrer Ahmet Kalu, der sich allerdings einen Nasenbeinbruch zugezogen hat. Schon jetzt steht fest, dass Dewes eine weitere Saison beim SC Lahr dranhängt. "Es passt hier praktisch alles."

Rielasingen-Arlen (9./26)

Der "Angstgegner" des FC 08 Villingen hat die Winterpause auch zur Renovierung der Kabine genutzt. Interimscoach Jürgen Rittenauer bleibt mindestens bis zum Saisonende Trainer des Tabellenneunten. Mit Jim-Aaron Ammann wechselte ein Torwart zum CFE Independiente Singen. Sonst gab es keine Veränderungen.

SV Endingen (10./26)

Verletzungspech beim Tabellenzehnten: Kapitän Philipp Hensle hat sich einen Innenbandabriss im Knie zugezogen, Torjäger Santiago Fischer plagt eine Schambeinentzündung. Kein Wunder, dass Coach Axel Siefert für die Restsaison hofft, "dass wir bei uns endlich Kontinuität in allen sportlichen Belangen reinbekommen". Dazu wünscht sich der Trainer – mit Verweis auf die bisher acht Punkteteilungen – in 21 Partien "mehr Spielglück". Mit Ron Fahlteich steht Endingen ein starker Torwart neu zur Verfügung.

SV Kuppenheim (11./26)

Nicht zufrieden mit dem bisherigen Abschneiden ist Almir Karamehmedovic, der Sportliche Leiter des SV 08. Ein einstelliger Tabellenplatz und attraktiver Fußball seien die Saisonziele gewesen. "Das hat bisher nicht so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe." Auch Spielertrainer Viktor Göhring weiß, das es für die Kuppenheimer zunächst darum gehen wird, den Klassenerhalt zu schaffen. "Deshalb ist es unser Ziel, möglichst schnell den Abstand zur Abstiegszone zu vergrößern", meint der Coach, der noch einen Vertrag für die Runde 2017/18 besitzt.

SV Stadelhofen (12./24)

"Wir spielen als Aufsteiger bisher eine ordentliche Runde. Daran wollen wir anknüpfen, wobei es natürlich für uns nur um den Klassenerhalt geht", blickt Coach Daniel Bistricky auch auf eine gelungene Vorbereitung zurück. Personelle Veränderungen gab es keine. Übrigens – nicht nur Bistricky hat seinen Vertrag verlängert, sondern das komplette Trainer- und Betreuerteam. "Uns macht die Arbeit Spaß", so der Trainer.

1. SV Mörsch (13./24)

Dietmar Blicker wird auch in der kommenden Saison Coach der Blau-Gelben sein. Allerdings muss dieser zwei Abgänge verkraften. Auch die Mörscher geben den Klassenerhalt als großes Ziel aus.

FC Neustadt (14./22)

Der erste Rückrundengegner des FC Bad Dürrheim hat die Vorbereitung mit einem 1:5-Debakel beim Ligakonkurrenten FC Denzlingen abgeschlossen. "In dieser Verfassung haben wir am Samstag keine Chance", ärgerte sich Trainer Klaus Gallmann. Der 27-Jährige wird den Aufsteiger nach dieser Saison übrigens verlassen – aus beruflichen Gründen. Ein Abschied, "der richtig wehtut", sagt Gallmann. Der Bankier arbeitet seit Januar in der Nähe von Schaffhausen. Ein Nachfolger ist bereits gefunden. Das Amt wird sein vier Jahre älterer Bruder Benjamin Gallmann, aktueller Co-Trainer, übernehmen – egal in welcher Liga. Für Klaus Gallmann ist dies die "bestmögliche Lösung".

SV Bühlertal (15./21)

"Wir kennen den Abstiegskampf und wissen, zu was wir in der Lage sind, wenn es eng wird", glaubt Coach Michael Santoro, dass sein Team am Ende "über dem Strich steht". Dafür sei ein guter Start sehr wichtig. Santoro besitzt noch einen Vertrag für die Runde 2017/18.

SC Pfullendorf (16./21)

"Wir sind dran an den Nichtabstiegsplätzen, sind zurück auf Schlagdistanz. Und wir hoffen, dass wir den Schwung der vier Siege vor der Winterpause mitnehmen", wünscht sich SC-Coach Marco Konrad, in dessen Team es zahlreiche Veränderungen gab, gleich im ersten Spiel am 25. Februar beim FC 08 Villingen eine Überraschung.

FC Waldkirch (17./14)

Das Team von Coach Benjamin Pfahler hat sich in der Winterpause verstärkt, um vielleicht doch noch das "Wunder Klassenerhalt" zu schaffen. Noch steht nicht fest, ob Pfahler die Waldkircher auch in der kommenden Runde betreut.

SV Solvay Freiburg (18./7)

Beim Tabellenschlusslicht gilt die Devise: Aus einem Ackergaul macht man kein Rennpferd. "Wir haben uns inzwischen aber zu einem ordentlichen Rennpony gemausert", scherzt Boris Darvich. In der Hinrunde war ein deutlicher Qualitätsunterschied zum Rest der Liga erkennbar. "Wir werden oft als Schießbude betrachtet – dieses Image wollen wir loswerden", betont der Coach. Das Ziel sei aber vor allem, die Mannschaft zu entwickeln. "Wenn dabei der eine oder andere Punkt mehr herausspringt – auch nicht schlecht."

FC Bötzingen (Rückzug)

Der FC Bötzingen wird zur neuen Saison in der Kreisliga B antreten. Neuer Trainer des ersten Verbandsliga-Absteigers ist Armin Bühler.