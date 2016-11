Fußball Wildbad kommt unter die Räder

Ellmendingen – Dobel 4:1. Dobel ging durch ein Elfmetertor von Kleinheinz in Führung (15.). Dann übernahmen die Winzer das Kommando und drehten durch einen Doppelschlag von Geppert (28.) und Golkowski (30.) den Spieß um. Die Vorentscheidung dann durch das 3:1 von d´Antoni (71.), ehe Yavuz einen Elfmeter im Nachschuss zum 4:1-Endstand verwandelte (79.).

Unterreichenbach/Schwarzenberg – Hohenwart/Würm 3:1. In einem recht ruppigen Derby brachte Troglia die Gäste in Front (6.), mit einem an ihm selbst verursachten Foulelfmeter glich Tim Schöninger für die Hausherren zum 1:1 zur Pause aus (21.). Per Handelfmeter sorgte Schöninger auch für die 2:1-Führung (56.), ehe Pascal Faisst auf 3:1 erhöhte (61.) und die Gäste noch einen Feldverweis kassierten.

Engelsbrand – Feldrennach 4:1. Feldrennach spielte zunächst flott mit, dann übernahm der FCE aber das Kommando und ging durch Kilic auch in Front (30.). Aus heiterem Himmel glich Rittmann mit dem Pausenpfiff aus. Bald übernahm der Hausherr aber wieder das Kommando und Supper (70.), Lojewski (78.) und Bleich (Handelfmeter, 88.) sorgten noch für ein klares 4:1.

Mühlhausen – Wimsheim verlegt.