Fußball WFV-Pokal im "Bierkönig" geklaut

Feucht fröhlich ging es bei der Saison-Abschlussfahrt der Sportfreunde Dorfmerkingen zu. Im "Bierkönig" geriet jedoch der WFV-Pokal in falsche Hände. Via Facebook hat sich der Verein an denjenigen gewandt, der den Pokal "ausgeliehen" hat, und bittet freundlich um die Rückgabe.

"Derjenige, der den Pokal ausgeliehen hat, braucht keine Anzeige zu befürchten, wenn er sich meldet beziehungsweise dafür sorgt, dass der Pott wieder heil zu uns zurück kommt. Selbstverständlich ist die Mannschaft auch bereit, ihn mit Bier oder ähnlichen Erfrischungsgetränken oder auch Tickets fürs DFB-Pokalspiel gegen RB Leipzig auszulösen", heißt es auf der Vereins-Facebookseite.

Der Jubel beim Sechstligisten über das Pokal-Traumlos RB Leipzig wurde dadurch leicht getrübt.