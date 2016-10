Fußball WFV-Landesliga 3: Schießbude steht in Schwenningen

25 Gegentreffer kassiert der Aufsteiger auswärts, doppelt so viele wie die Mitkonkurrenten im Tabellenkeller. Trainer Djordje Vasic brauchte den Abstand zum Auftritt in Freudenstadt, wo es beim 0:6 das nächste Debakel gab, bis er am Montagzu einer Analyse im Stande war.

Anders als einigen Akteuren in der BSV-Truppe beschäftigen ihn diese Ergebnisse. Einmal mehr führten individuelle Fehler zu einem schnellen Rückstand, doch anstatt die Ärmel hochzukrempeln lässt sich die Mannschaft hängen, ergibt sich ihrem Schicksal. "Wenn man bis zu fünf Ausfälle auf dem Platz zu verkraften hat, kann man das nicht kompensieren", spricht Vasic die mangelnde Einstellung an, die einige Spieler schon seit Wochen an den Tag legen. Zur Halbzeit brachte der BSV-Trainer gleich drei neue Spieler auf den Platz. "Ich wollte mit den Auswechslungen ein Zeichen setzen, bei den neuen hat zumindest der Einsatz gestimmt", attestierte er

Emrah Sarikaya, Arthur Merk und Marko Boric. Obwohl der BSV-Coach die zweite Halbzeit mit angeschlagenen Spielern die Partie zu Ende bringen musste, zudem noch in Unterzahl geriet, nachdem Eugen Krylov Gelb-Rot sah, bot der BSV mehr Gegenwehr. Bezeichnend für Djordje Vasic, "dass Emrah Sarikaya der auffälligste Spieler war, der sich engagiert einsetzte und auch mit entsprechenden Ansprachen an seine Nebenleute Verantwortung übernahm", konnte Vasic etwas positives aus der Partie mitnehmen. Zudem meinte er, "in der Gesamtbetrachtung des Spiels war der erst 20-jährige Richard Engelhardt für mich der beste Mann bei uns."