Fußball Von Panik keine Spur am Kaiserstuhl

Zum Spitzenspiel des 13. Spieltages in der Oberliga Baden-Württemberg reisen die Fußballer der TSG Balingen als frisch gebackener Tabellenführer an den Kaiserstuhl zum Namensvetter Bahlinger SC. Dem BSC ist das nicht fremd, belegte er in dieser Saison ebenfalls schon zweimal den­ "Platz an der Sonne".