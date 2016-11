Fußball VfR Sulz stürmt Pokal-Viertelfinale

SG Ahldorf/Mühlen – VfR Sulz 3:6 (1:3). Schon früh setzte der VfR Sulz in der vierten Minute mit dem 0:1 von Philipp Rumpel gegen den Ligakonkurrenten ein klares Zeichen, dass man im Pokalwettbewerb überwintern wollte. Als Yasin Erdem nach neun Minuten das 0:2 nachlegte, waren die Sulzer auf Kurs, zumal der gleiche Spieler in der 36. Minute auch noch das 0:3 erzielte.

Obwohl sich die dezimierten Gäste aufgrund des Personalengpasses nach eigenem Bekunden mehr auf den Ligawettbewerb konzentrieren, wurde es trotz der scheinbar komfortablen Führung noch einmal spannend. Dafür sorgte zunächst in der 37. Minute ein von Sven Saile zum 1:3 ins Sulzer Netz gesetzter indirekter Freistoß. Als Heiko Haid gar in der 61. Minute den 2:3-Anschlusstreffer erzielte, schien man nahe dran, der Partie vielleicht noch eine Wende zu geben. Aber immer zum richtigen Zeitpunkt zog der VfR Sulz das Tempo wieder an, und holte durch Philipp Rumpel praktisch mit dem nächsten Angriff (62.) mit dem 2:4 die deutliche Führung zurück. Dennis Golubovic machte in der 70. Minute mit dem 2:5 sogar einen Drei-Tore-Vorsprung daraus. Der auch bis zum Ende bestand, da Dennis Metzger mit dem 3:6 nach 75 Minuten das vorherige 3:5 von Kai Sieb (73.) konterte. In der Schlussphase verschoss Yasin Erdem für Sulz noch einen Elfmeter, und Andre Frick musste mit Gelb-rot vorzeitig vom Platz (83.).