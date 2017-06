Fußball VfL Ostelsheim quält sich zum Sieg

Es liefen die letzten Minuten des Entscheidungsspiels der beiden B-Liga-Zweiten zwischen dem VfB Effringen und dem VfL Ostelsheim – ein Spiel, das die Effringer zumindest aus ihrer Sicht zu diesem Zeitpunkt längst hätten für sich entschieden können oder vielleicht sogar müssen.

Doch im Fußball zählen nun mal die Tore und nicht die Summe der Chancen, und so lagen die Ostelsheimer, Tabellenzweiter der Kreisliga B, Staffel 2, mit 2:1 Toren in Führung. Natürlich nützten die Ostelsheimer in der Endphase der Partie jede sich bietende Gelegenheit, Zeit von der Uhr zu nehmen.

Diese tickte unaufhörlich gegen den VfB Effringen, der in der Endphase auch noch den angeschlagenen Moritz Stangenberg auf den Platz schickte. Fast wäre der Effringer Leistungsträger zum Joker avanciert. Vier Minuten vor Schluss kam er aus aussichtsreicher Position zum Schuss, traf den Ball auch voll, doch das Spielgerät flog über die Querlatte. Auf der Gegenseite sorgte kurz vor Schluss nur noch der über 60 Minuten überragend spielende Jens Rouven Meinhold für gelegentliche Entlastung für das team des (Noch-B2-Ligisten.