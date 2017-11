Fußball VfL Nagold will gegen Böblingen nachlegen

VfL Nagold – SV Böblingen (Samstag, 14.30 Uhr), Jede Serie geht einmal zu Ende. Diese These bestätigte der 4:2-Sieg des SV Zimmern am vergangenen Sonntag beim bisherigen Tabellenzweiten der Fußball-Landesliga in Böblingen. Neun Spiele hatte der härteste Verfolger des VfL Nagold in Folge zuvor nicht mehr verloren. Gegen den Verbandsliga-Absteiger waren bei den Böblingern jedoch am Ende der 90 Minuten nicht nur die Punkte, sondern auch Abwehrspieler Daniel Buscaglia (Rote Karte) weg. Für die personell ohnehin nicht auf Rosen gebettete Mannschaft von Trainer Thomas Siegmund bedeutet dies eine erhebliche Schwächung. Dazu kommt, dass am Samstag auch Andre Esteves (beruflich bedingt) nicht zur Verfügung steht. "Wir werden uns Gedanken machen, wie wir das kompensieren können", sagt der SVB-Trainer.

Anders die Situation beim VfL Nagold: zwei Spiele ohne Daniel Schachtschneider, zwei Unentschieden, dann der Gang zum ambitionierten Aufsteiger Wittendorf – VfL-Coach Armin Redzepagic war vor dem Spiel am vergangenen Sonntag in der Loßburger Teilgemeinde nicht so richtig klar, was ihn und seine Mannen dort erwarten würde. Der 5:2-Sieg stellte am Ende eine Lösung dar, die so deutlich nicht erwartet werden konnte. Der personell dünne Kader bescherte Redzepagic auf seine alten Tage sogar noch sein Landesliga-Debüt. Er hatte sich in der 76. Minute für Daniel Atis eingewechselt.

Gegen die SV Böblingen soll die Serie nun weiter Bestand haben. Die Nagolder streben den zehnten Sieg und somit das zwölfte Spiel ohne Niederlage an. Ob Daniel Schachtschneider wieder dabei sein wird, ließ der VfL-Coach jedoch offen. Ohnehin sagt Redzepagic: "Mir ist wichtig, dass er gegen den SV Zimmern wieder fit ist."