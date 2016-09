Fußball VfL Nagold will an die Spitze

Der 3:0-Sieg am Mittwochabend war der dritte Dreier in Folge für die Landesliga-Fußballer des VfL Nagold, die jetzt natürlich mit breiter Brust auf den Aufsteiger Spvgg Freudenstadt treffen.

Die Freudenstädter zählen zwar zu den Gegnern, gegen den sich der aktuelle Tabellenzweite in gemeinsamen Landesligazeiten immer wieder schwer getan hat, aber das erklärte Ziel des VfL Nagold ist es, am Ende der 90 Minuten zum vierten Mal in Folge als Sieger vom Platz zu gehen. Mit etwas Glück winkt der Mannschaft um Kapitän Matthias Rebmann die Tabellenführung.

Gegen Ende der ersten englischen Woche in der Liga wäre ein Dreier natürlich die Krönung für Trainer Thomas Schwarz und sein Team. Nach dem missglückten Start gegen den SV Nehren hatte niemand damit gerechnet, dass die Nagolder so schnell in die Erfolgsspur finden würden, schon gar nicht mit der Leichtigkeit, mit der der Verbandsligaabsteiger seine Aufgaben selbst in den Auswärtsspielen angeht.