Fußball VfL Nagold verliert auch das Rückspiel

"Der FC Gärtringen hat heute gezeigt, dass man auch ohne Torchancen ein Spiel gewinnen kann", stellte der Nagolder Coach Thomas Schwarz am Ende der 90 Minuten fest.

Die Gastgeber, ohne Abwehrchef Raphael Schaschko, dafür mit Matthias Rebmann an der Seite von Valentin Asch in der Innenverteidigung versuchten von Beginn an die Aufgabe FC Gärtringen spielerisch zu lösen, was an der sehr aufmerksamen Abwehr der Gäste jedoch gründlich misslang. "Wir arbeiten derzeit sehr gut gegen den Ball", räumte Hanjo Kemmler, Coach beim FC Gärtingen ein. Nico Hellstern und Ersan Delice lieferten vorne ein riesen Laufpensum und konnten den Nagolder Spielaufbau immer wieder unterbrechen. Der war insgesamt zu langsam, und im Mittelfeld ging zu oft der Ball verloren. Es dauerte eine viertel Stunde bis die VfL Fans den ersten Torschuss (Deniz Bas) von ihrer Mannschaft sahen, die FCG Fans mussten gar bis zur 26. Minute warten ehe Timo Tropsch erstmals in Richtung Hannes Walz abzog. Spielerische Höhepunkte bis zur Pause, Fehlanzeige. Im zweiten Abschnitt wurde es etwas besser, Nagold deutete durch Renz (55.) Deniz Bas (61.) und einen Kopfball von Daniel Atis (65.) an, dass in Sachen Torgefährlichkeit doch etwas gehen könnte. In der 66. Minute ein Wechsel auf Nagolder Seite mit Folgen. Halimi Perparim kam für Tilo Renz, die Schwarz Elf wirkte kurz unsortiert, ein Abstimmungsfehler zwischen Fabian Mücke und Deniz Bas nutze Nico Hellstern zum Tor des Tages. dem VfB Bösingen und der SF Gechingen. Da steht zwar der Heimnimbus ziemlich weit oben, dennoch könnten sich die Gäste eine Punkteteilung durchaus vorstellen. Nagold rannte sich in Folge immer wieder an der vielbeinigen FCG Abwehr fest. Echte Möglichkeiten waren bis auf einen Schuss von Halimi Perparim (76. Über die Querlatte) und Fabian Mücke (79. - aus zwanzig Meter vorbei) die Ausnahme.

Thomas Schwarz (VfL Nagold): "Heute hat man gesehen wie man ohne Chance ein Tor machen kann. Die Gärtringer hatten eigentlich nichts von uns gewollt, aber wir haben keine Lösung gefunden ihnen beizukommen.„Die Fans haben heute kein schönes Spiel gesehen." Hanjo Kemmler (FC Gärtringen): "Ich denke es war das erwartet schwer Spiel, aber von unsere Seite aus gesehen auf Augenhöhe, mit vielen Zweikämpfen in denen wir kaum etwas zugelassen haben. Es war mir wichtig dass der Abstand zu Nagold nicht größer geworden ist, heute hätte ich auch ein Unentschieden unterschrieben."