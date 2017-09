Fußball VfL Nagold: Einsatz von Reinhardt denkbar

Armin Redzepagic will den Gegner nicht an den beiden jüngsten Niederlagen messen. Zudem trifft er auf einen Trainerkollegen, der eine riesige Portion Erfahrung in Sachen höherklassigen Fußball mitbringt. Mannschaften, die von Jens-Uwe Zierer trainiert werden, eilt der Ruf vorauseilt, dass sie fit sind. Eine hohe Laufleistung ist die erste Voraussetzung um den Nagoldern im eigenen Stadion das Leben schwer zu machen. Schon mit den Gechingern ist es Jens-Uwe Zierer gelungen, die Nagolder an den Rand der Verzweiflung zu bringen.

Das beste Mittel gegen defensiv agierende Mannschaften ist ein frühes Tor. Genau darauf hofft Armin Redzepagic, der am Sonntag gerne wieder mit dem offensiv ausgerichteten Quartett Matthias Rebmann und Michael Nebert über die Außenpositionen sowie Luka Kravoscanec und Daniel Schachtschneider im Zentrum angegangen hätte.

"Leider fällt mir beruflich bedingt mit Matthias Rebmann ein wichtiger Baustein weg", sagt Armin Redzepagic. Ob diese Baustelle durch Pascal Reinhardt geschlossen werden kann, ist noch offen. "Er hat schon mittrainiert. Wenn er spielt, dann mit Gesichtsmaske", so der VfL Coach, der eigentlich ungern auf seinen Leistungsträger verzichten will.

Nachdem Raphael Schaschko nach Knieproblemen und Urlaub in der 70. Minute in Maichingen eingewechselt wurde und er sich gut eingefügt hat, ist mit dem Routinier gegen die Spvgg Holzgerlingen von Beginn an in der VfL- Innenverteidigung zu rechnen. Für dessen Vertreter Marc Bühler hatte er vorab schon mal ein Lob: "Der hat drei sehr gute Spiele absolviert und seine Aufgaben mehr als erfüllt."

Gespannt darf man sein, wie der Nagolder Coach mit seinem Luxusproblem auf der Torhüterposition umgeht. Beim jüngsten 2:1 Sieg in Maichingen stand Matthias Müller im Kasten. Nach dem Treffer von Abdoul Goffar Tchagbele verteilen sich die beiden Nagolder Gegentore gleichmäßig auf Matthias Müller und Bubacarr Sanyang.

"Am Sonntag steht Sanyang im Tor", legte sich Redzepagic fest. Auf eine klare Nummer eins will sich Redzepagic aber nicht festlegen: Müller habe sehr gut trainiert und werde weitere Spiele bekommen.