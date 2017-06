Fußball VfL Mühlheim: Traum in Runde eins geplatzt

TV Darmsheim – VfL Mühlheim 3:1 (1:0). Bereits in der ersten Runde der Landesliga-Relegation ist der Traum für den VfL Mühlheim geplatzt. Der Vertreter aus dem Bezirk Schwarzwald unterlag vor rund 300 Zuschauern auf dem Sportgelände in Bondorf dem TV Darmsheim mit 1:3. Darmsheim trifft nun in der zweiten Runde am kommenden Sonntag auf den SV Croatia Reutlingen aus dem Kreis Alb, der dem VfR Sulz (Zweiter, Bezirksliga Nördlicher Schwarzwald) beim 7:2-Sieg keine Chance ließ.