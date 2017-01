Fußball VfB Stuttgart steht erneut hoch im Kurs

So zählt der Budenzauber in der Kuckuckshalle bundesweit zu den ersten Adressen in Sachen Nachwuchsturniere. Aktuelle Stars wie Mario Götze, Marco Reus, Timo Werner oder Julian Draxler waren als Jugendspieler einst in Haiterbach im Einsatz. "Das ist in dieser Altersklasse das am besten besetzte Turnier in Deutschland", sagt Mitorganisator Heinz Hiller.

Zwei spannende Turniertage in der Haiterbacher Kuckuckshalle verspricht jetzt das "20. Internationale Jugendhallenturnier für U14-Mannschaften" um den Sparkassen-Cup. Alleine das illustre Teilnehmerfeld mit etlichen namhaften Clubs der deutschen Fußballszene garantiert erstklassigen Hallenfußball. Auch die Turnier-Organisatoren Robin Trunte, Marcel Brenner, Dario Bozicevic, Peter Wunderlich, Heinz Hiller und Thomas Stehle fiebern dem Event schon seit Wochen entgegen.

Auflaufen werden unter anderem Bundesliga-Clubs wie Titelverteidiger und Publikumsliebling VfB Stuttgart, aber auch der SC Freiburg, Hannover 96, Bayer Leverkusen, der FC Augsburg, Schalke 04, RB Leipzig und die Stuttgarter Kickers schicken ihren Nachwuchs ins Rennen.

Neu im Teilnehmerfeld ist in diesem Jahr der FC St. Pauli. Für das internationale Flair des Turniers in der Kuckuckshalle sorgen der österreichische Topclub Rapid Wien und der FC St. Gallen aus der Schweiz.

Reizvoll ist das Vollbanden-Turnier ebenso für Jugendmannschaften aus der Region, auch wenn diese in Haiterbach meist chancenlos sind und auch schon mal zweistellige Niederlagen kassieren. Natürlich schickt der TSV Haiterbach als Ausrichter seinen Nachwuchs aufs Parkett, doch mit von der Partie sind ebenso Teams aus Dornstetten, Simmersfeld, Egenhausen, Schönbronn, Hochdorf und Rohrdorf. Zudem nehmen die Auswahlmannschaften der DFB-Stützpunkte Gärtringen (Be-zirk Böblingen/Calw) und Tumlingen (Bezirk Nördlicher Schwarzwald) am Turnier teil. Beider waren in der Vergangenheit immer wieder mal für die eine oder andere Überraschung gut.

Titelverteidiger ist in der 20. Turnierauflage der Bundesliganachwuchs des VfB Stuttgart. Die sechs Turniersiege der Stuttgarter sind absoluter Rekord in der bisherigen Turnierhistorie. Im Finale hatte sich Stammgast VfB Stuttgart im vergangenen Jahr mit 2:1 Toren gegen Bayer Leverkusen durgesetzt.

Für Mitorganisator Heinz Hiller gehören neben dem Titelverteidiger VfB Stuttgart vor allem Hannover 96 und Bayer Leverkusen wieder zu den heißen Favoriten.

Der Startschuss in der Kuckuckshalle fällt am Samstag um 10 Uhr mit der Begegnung zwischen dem TSV Rohrdorf und Hannover 96. Am Sonntag wird das Turnier ab 9 Uhr mit der Zwischenrunde fortgesetzt. Ab 14.50 Uhr werden die Spiele der Finalrunde angepfiffen.