Fußball VfB Bösingen setzt seinen guten Lauf fort

VfB-Trainer Michael Neumann hatte gegenüber dem 2:0 Erfolg bei TuS Metzingen nur eine Änderung in der Startformation vorgenommen. Für Marius Müller rückte Razvan Dobricean in den Angriff.

Der Tabellen-Neunte aus Reutlingen erwies sich als echter Prüfstein für die momentane Standortbestimmung des VfB Bösingen, der wieder einmal offenbarte, was mit Disziplin, voller Konzentration und Fleiß in dieser Saison möglich erscheint. Dagegen konnten die Gäste dem Betrachter schon ein wenig leidtun, die für viel Aufwand nicht belohnt wurden.

Doch, um ein Fußballspiel zu gewinnen, bedarf es zumindest diverser Chancen für einen Torerfolg, und davon ließen die Gastgeber nur ganz wenige zu. Dabei sprach in der ersten Halbzeit durchaus noch einiges für die Gäste vom Reutlinger Ringelbach. Viel Ballbesitz und Standardsituationen en gros führten aber zu keiner ernsthaften Gefahr für den VfB. Die "Herrlichkeit" der TSG endete spätestens an der Bösinger Strafraumgrenze und jegliche "Bedrohungen" räumten Jonas Schinacher und Co aufmerksam und konsequent ab. Das erwies sich letztendlich auch als Schlüssel des Erfolgs.