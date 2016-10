Fußball VfB Bösingen: David Kopf muss operiert werden

Während der VfB Bösingen nach drei Siegen in Folge etwas entspannter auf die Tabelle schauen kann, geht es beim FC Rottenburg genau in die andere Richtung. Denn nach drei Niederlagen sind die Bischofstädter auf dem Abstiegs-Relegationsplatz angelangt.

In Bösingen musste das Trainerteam Florian Parker und Bernd Kopp auf die im Urlaub weilenden Kapitän René Hirschka und Torjäger Tim Weber sowie den Gelb-Rot gesperrten Moritz Glasbrenner verzichten. Dennoch hielt sie vor allem im ersten Spielabschnitt gut dagegen, wenngleich sich der VfB Bösingen schon bis dahin ein Chancenplus erspielt hatte. "Nach den zuletzt guten Leistungen im Training, ließen wir die nötige Aggressivität in den Zweikämpfen vermissen", zeigte sich Parker vom Auftritt seiner Mannschaft enttäuscht.

Auf der anderen Seite ist beim VfB Bösingen in den vergangenen deutlich zu sehen, dass gewisse Mechanismen immer besser greifen. Zudem bewies VfB-Trainer Michael Neumann in den vergangenen Partien bei seinen Einwechslungen ein glückliches Händchen. Am Sonntag stachen die beiden Einwechselspieler Marius Beiter und Benedikt Bantle erneut. Während Beiter bis zu seinem ersten Treffer zum 2:0 – 190 Sekunden benötigte, reichten Benedikt Bantle bis zu seinem Treffer zum 5:1 gerade mal 60 Sekunden.