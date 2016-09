Fußball Unterschied zur Vorsaison ist gravierend

Dass Marvin Kaupp trotzdem eine Liga höher so konstant gut hält ist auch nicht selbstverständlich, kann er doch nur am Freitag im Mannschaftskreis trainieren. In der restlichen Zeit hält er sich, so es die Verpflichtungen an der Universität zulassen, in Konstanz individuell fit. Dies war neben seiner Verbundenheit zum SV Lichtenfels Leinstetten auch der Grund, warum sich sein Wechsel ins Waldachtal etwas hingezogen hat. Zum einen hatte er noch andere Optionen, doch er wollte auf jeden Fall noch die Relegationsspiele mit seinem Heimatverein spielen, bevor er sich für einen anderen Verein entscheiden sollte.

Talent hatte der seit seiner Kindheit in Leinstetten spielende Schlussmann schon immer, aber auch stets einige Kilogramm zuviel auf den Rippen. "Als ich in Dornhan in einem Einlagespiel gegen den VfB Stuttgart einmal einen Ball aus dem Winkel fischte, hörte ich deren Trainer sagen wenn der Torwart von denen 20 Kilo weniger hätte, würde er fünf Klassen höher spielen", weiß der sympathische Kicker schmunzelnd zu berichten. Allerdings hat Kaupp seine Ernährung hauptsächlich aus gesundheitlichen Gründen umgestellt, und das mit Erfolg. Seither hat er 25 Kilogramm abgenommen.

Vorderleute lassen wenig durch

Dass er in der Bezirksliga noch nicht von gegnerischen Stürmern bezwungen werden konnte, führt er ganz bescheiden auch auf die Stärken seiner Vorderleute zurück: "Was speziell die beiden Spohns und der Dani Wehle da wegräumen, das ist schon sensationell; da kommt dann nicht mehr viel für mich durch", gibt der im Mannschaftskreis schon sehr beliebte Keeper die Komplimente gerne weiter.

Überhaupt scheint der Teamgeist ein ganz wichtiges Argument für den derzeitigen Höhenflug zu sein. Hierfür ein gerüttelt Maß verantwortlich ist sicher der neue Coach Mustafa Naim, der es verstanden hat, innerhalb kurzer Zeit trotz namhafter Abgänge, darunter dem zum VfL Nagold zurückgekehrten Torwart Stefan Lohrer, einen verschworenen Haufen zusammen zu schweißen.

Pharmaindustrie als Berufsziel

So gibt es auch für Marvin Kaupp weiterhin in nächster Zeit zwei Ziele. Sportlich soll es so weiterlaufen und beruflich will er seinen Master abschließen, um dann möglichst einmal in der Pharmaindustrie beruflich Fuß zu fassen. "Erstens macht es Spaß, zweitens gibt es da am meisten Geld zu verdienen", sagt es der ehemalige Schüler des Sulzer Albeck-Gymnasiums und Bayern München-Fan ganz ehrlich.