Fußball U17-Turnier: Tummelplatz für Stars von morgen

Mit Yannik Keitel (SC Freiburg/Deutschland) sowie Eric Hottmann (VfB Stuttgart/Deutschland) und Umut Günes (VfB Stuttgart/Türkei) stehen drei weitere Spieler in den Aufgeboten, die mit ihren Nationalteams im Halbfinale der U17-Europameisterschaft standen. Diese Jungs sind auch heiße Kandidaten, den Spielern nachzufolgen, die nach einer Teilnahme am Turnier in Ergenzingen den Sprung in den Profi-Fußball geschafft haben, wie Maximilian Philipp (SC Freiburg), Berkay Özcan (VfB Stuttgart), Suat Serdar (1. FSV Mainz 05), Aymen Barkok und Max Besuschkow (beide Eintracht Frankfurt), oder gar Weltkarrieren starteten die beiden Weltmeister André Schürrle und Erik Durm (beide Borussia Dortmund).