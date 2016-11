Fußball TSV Straßberg bleibt am Primus dran

Eine Doppelschicht stand für den Bezirksliga-Aufsteiger FV Rot-Weiß Ebingen an. Am Freitag gab es das schwere Nachholspiel gegen den Tabellenführer TSV Trillfingen. Die Ebinger schlugen sich sehr achtbar, mussten sich nichtsdestotrotz aber dem hohen Favoriten, der seinen siebten Sieg in Folge holte, mit 0:2 beugen. Der zweite Trillfinger Treffer durch Jimmy Nelson fiel erst in der Schlussminute. Nur zwei Tage später mussten sich die Rot-Weißen der SG Hart/Owingen ebenfalls mit 0:2 geschlagen geben.