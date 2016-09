Fußball TSG Balingen will ins Achtelfinale

Ähnlich erging es auch den Balinger Oberliga-Fußballern, die am Wochenende vor heimischer Kulisse mit 0:5 gegen den FSV 08 Bissingen den Kürzeren zogen. Für beide Kontrahenten ist der Pokal heute Abend eine gute Gelegenheit, um Wiedergutmachung zu betreiben.

Doch der Balinger Cheftrainer Ralf Volkwein weiß: "Wenn wir so eine Einstellung an den Tag legen wie in Tübingen, dann wird es schwer. Der Kunstrasen in Gechingen ist eng und klein. Da hast du weniger Raum und weniger Zeit, deshalb muss sie Einstellung passen. Wir sind zwar der klare Favorit, aber nach dem 0:5 gegen Bissingen müssen wir erst einmal die Köpfe wieder frei bekommen." Zudem ist dies die vierte englische Woche in Folge für die Eyachstädter. "Es kann gut sein, dass wir nach den vielen Spielen zuletzt durchwechseln, auch im Hinblick auf die Tatsache, dass am Samstag mit dem Auswärtsspiel beim Bahlinger SC die nächste schwere Aufgabe ansteht. Das Personal ist bis auf Manuel Pflumm, der am Samstag gefehlt hat, das gleiche, aber wir werden schon dem Einen oder Anderen eine Pause gönnen und dafür Jungs, die noch nicht so lange aus dem Urlaub zurück sind, auf den Platz schicken", behält sich Volkwein personelle Änderungen vor.

Doch egal, wer heute Abend auflaufen wird, das klare Ziel der TSG ist es, eine Runde weiter zu kommen und das Achtelfinale zu erreichen. "Wir sind der Favorit, aber damit das deutlich wird, müssen wir spielerisch noch eine Schippe drauflegen und vor dem Tor cooler werden. Gechingen wird wohl tief stehen und auf Umschaltsituationen warten. Aber egal, welche Taktik der Gegner einschlagen wird, es liegt nur an uns. Wir müssen es schaffen, Gechingen sowohl offensiv als auch defensiv zu beherrschen und selbst einfache Fehler zu vermeiden, dann können wir auch in die nächste Runde einziehen."