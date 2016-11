Fußball TSG Balingen will in Karlsruhe punkten

Einen Lauf haben die Oberliga-Fußballer der TSG Balingen. Diesen wollen sie auch im letzten Vorrunden-Auswärtsspiel bei der abstiegsbedrohten Reserve des Zweitligisten Karlsruher SC fortsetzen.

Doch trotz der Erfolgsserie – die TSG ist seit sechs Spiel ungeschlagen – weiß der Balinger Cheftrainer Ralf Volkwein, dass die Partie kein Selbstläufer wird.

"Der KSC II ist schlecht in die Saison gestartet und liegt punktemäßig sicher hinter den eigenen Erwartungen zurück", sagt der 43-Jährige, "Dennoch ist das ähnlich wie die Kickers-Reserve und Freiburg II eine junge, technisch gut ausgebildete Mannschaft, die unter Profibedingungen fast täglich trainiert. Wir wissen schon, was uns am Sonntag erwartet." Volkwein rechnet mit einer sehr intensiven Partie, so wie in der Vorsaison. "Das war eines der besten Spiele der Saison von beiden Mannschaften auf sehr hohem Niveau."