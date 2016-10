Fußball TSG Balingen: U23 verliert haushoch

Die U23 der TSG Balingen verliert trotz 1:0-Führung mit 1:5 gegen den TSV Eschach. Zu viele individuelle Fehler und starke Konter des Gegners führten zum deutlichen Auswärtssieg.

Beide Teams starteten furios in die Partie. Gleich in der Anfangsphase gab es jeweils zwei Großchancen. Auf Balinger Seite kamen Henry Seeger und Silas Tantur aus aussichtsreicher Position zum Abschluss. Auf der anderen Seite verhinderte TSG-Torhüter Daniel Mau das frühe Gegentor. Die TSG ließ keine Verschnaufpause zu. Timo Krauß vollendete in der 10. Minute einen schönes Spielzug mit dem Treffer zum 1:0.

Danach suchten die Balinger die frühe Vorentscheidung. Doch der Schuss ging nach hinten los. In der 13. Minute erzielte Thomas Reutlinger mit einem Sonntagsschuss den Ausgleich. Vier Minuten später klingelte es erneut. Manuel Ruess setzte einen Freistoß aus 18 Metern in die Maschen. Die Partie war weiterhin offen – bis zur 28. Minute. Nachdem Domenico Mosca wegen einer Platzwunde ausgewechselt werden musste, waren die Balinger kurz ungeordnet und nach einem Ballverlust im Aufbauspiel lag der Ball zum 1:3 im Netz – Tobias Weiß hatte getroffen.