Fußball TSG Balingen: Schwitzen für den Erfolg

"Der Kontakt zur TSG kam über meinen Sohn zustande, der bei der U17 spielen wird", sagt Huss, "Dadurch wurde auch Ralf Volkwein, den ich schon lange kenne, auf mich aufmerksam. Nach einem ersten Gespräch haben wir gleiche viele Gemeinsamkeiten entdeckt, so dass es mir leicht, das Angebot als Co-Trainer anzunehmen."

Auf die Balinger Kicker wartet in der Vorbereitung auf die neue Saison ein straffes Programm: Neben mehreren Trainingseinheiten pro Woche – "Wir werden alle Bereiche ganzheitlich abdecken", kündigt Volkwein an, "Neben Ausdauer und Grundlagen werden wir auch mit dem Ball trainieren. Die Jungs dürfen sich überraschen lassen" – stehen auch diverse Testspiel sowie ein Trainingslager auf dem Programm.

Das erste Testspiel bestreiten die Eyachstädter am Samstag, 15. Juli, um 14 Uhr beim Verbandsligisten VfL Sindelfingen, drei Tage später ist der badische Verbandsligist FC Bad Dürrheim der Gegner (Ort und Spielzeit stehen noch nicht fest). Vom 21. bis 23. Juli steht für das Volkwein-Team ein kurzes Trainingslager in der Jugendbegegnungsstätte St. Franziskus in Königsheim auf dem Programm.

Im Rahmen dessen messen sich die Eyachstädter am 21. Juli um 19 Uhr in Kolbingen mit einer Heuberg-Auswahl, und zum Abschluss des Trainingslager steht am Sonntag 23. Juli, im Rahmen des TSG-Erlebnistages um 15.30 Uhr in der Bizerba-Arena ein Testspiel gegen den Verbandsligisten FC 07 Albstadt an. Das letzte Vorbereitungsspiel bestreitet die TSG am 28. Juli um 19 Uhr beim Verbandsligisten FC Rielasingen-Arlen.