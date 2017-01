Fußball TSG Balingen schlägt VfL Pfullingen

In der 20. Minute ging der Oberligist durch das Tor von Nils Schuon 1:0 in Führung. Zehn Minuten später köpfte Patrick Lauble eine Ecke von Nils Schuon per Kopf zum 2:0. Das war gleichzeitig Halbzeitstand.

Den Gästen gelang in der 72. Minute durch Kevin Haussmann per Kopfball durch Ecke der Anschlusstreffer. In der Folgezeit passierte nicht mehr viel und das Spiel endete 2:1.