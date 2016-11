Fußball TSG Balingen putzt den Tabellenführer

Der Tabellenführer übernahm zwar von Beginn an die Initiative, doch Balingen stand wie angekündigt tief, machte geschickt die Räume eng und bot den Breisgauern so wenig Anspielmöglichkeiten. So boten sich beiden Teams in der Anfangsphase keine zwingenden Möglichkeiten.

In der 17. Minute kam nach einem Eckball von Pedro Rodas Steeg zwar Tobias Müller im Balinger Strafraum zum Kopfball; er köpfte aber seinen eigenen Mitspieler Fabian Rüdlin an. Freiburg kombinierte sicher, versuchte das Spiel schnell zu machen und erzeugte dabei viel Druck. Doch die TSG fand immer wieder Mittel, um die Angriffe des SC zu unterbinden. Gefährlich wurde es allerdings, als Pius Dorn von der linken Seite flankte und Kai Brünker zum Kopfball kam, doch Carlos Konz fälschte den Ball noch ins Toraus ab (35.)

Balingen kam im Gegenzug erstmals gut vor das Freiburger Gehäuse, als Kaan Akkaya einen Freistoß aus dem Halbfeld vor das Tor schlug und Matthias Schmitz zum Kopfball kam; aber SC-Goalie Kai Eisele hielt sicher.