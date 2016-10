Fußball TSG Balingen muss sich steigern

Fußball ist ein Ergebnissport. Deshalb interessiert an diesem Wochenende bei der TSG Balingen niemanden mehr, wie die drei Punkte am vergangenen Spieltag beim Offenburger FV zustande gekommen sind. Trotzdem muss gegen den 1. Göppinger SV eine Leistungssteigerung her, wenn die Balinger ihre Siegesserie in der Oberliga fortsetzen wollen. Deshalb macht auch TSG-Trainer Ralf Volkwein klar: "Mit einer ähnlichen Leistung wie in Offenburg wird es gegen Göppingen nicht mit drei Punkten klappen." Er fordert von seiner Mannschaft, dass sie wieder an die Leistungen aus den Spielen vor Offenburg anknüpft. "Das wissen die Jungs aber auch selbst. Dazu sind sie selbstkritisch genug."

Volkwein ist gewarnt – vor allem vor der Defensive. "Göppingen spielt ein sehr gutes, kompaktes System und gehen hart in die Zweikämpfe. Unter dem Strich lassen sie also kaum Torchancen zu. Wir müssen uns auf ein schweres Spiel einstellen." Erst elf Gegentore hat der SV in dieser Saison kassiert. In der Defensive lässt Trainer Gianni Coveli meist mit einer Fünferkette agieren. Das Mittelfeld setzt die Gegenspieler schon im Aufbau unter Druck. So versuchen die Göppinger, den Gegner vom eigenen Tor fernzuhalten.

In der Abteilung Attacke hat die TSG zuletzt für Furore gesorgt. Fünf Treffer gegen Astoria Walldorf II, drei Gegen Sandhausen II, zehn gegen Neckarelz. Nur eben zuletzt gegen Offenburg nicht. "Da haben wir das Spiel nicht schnell genug gemacht", erklärt Volkwein. Gegen den GSV sollen seine Spieler den Ball wieder besser laufen lassen. Dann ist er sich sicher, dass sie auch zu zahlreichen Torchancen kommen wird.