Fußball TSG Balingen klettert weiter nach oben

Für Balingen trafen Marc Pettenkofer (1:0) in der 12. Minute, Patrick Lauble (2:0) in der 30. Minute und Kaan Akkaya (3:1) in der 59. Minute. Das Ergebnis für Balingen hätte durchaus etwas höher ausfallen können. Auch die Gäste aus Spielberg hatten einige sehr gute Torchancen.