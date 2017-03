Fußball TSG Balingen kassiert drei Tore in Hälfte zwei

Dabei hätte die Partie durchaus einen anderen Verlauf nehmen können, denn die TSG war zu Beginn die klar bessere Mannschaft und erspielte sich gute Torchancen. In der dritten Minute kombinierten die Eyachstädter stark: Über Kaan Akkaya und Lukas Foelsch kam der Ball zu Marc Pettenkofer, der nach links passte zu Hannes Scherer, der aber aus 15 Metern in guter Position über das Tor ballerte.

Vier Minuten später verlängerte Jörg Schreyeck per Kopf zu Scherer, der alleine Richtung Tor marschierte, aber einen Tick zu spät zum mitgelaufenen Akkaya spielte, so dass BSC-Torhüter Dennis Müller zuerst am Ball war. Wenig später erkämpfte sich Pettenkofer auf der linken Seite den Ball, drang in den Strafraum ein und legte zurück auf Foelsch, dessen Schuss aber geblockt wurde.

Danach verlor Balingen aber etwas den Faden, und so kam der BSC besser ins Spiel, ohne aber Torgefahr zu entwickeln. Die Gäste taten sich schwer gegen die kompakte Fünferkette der TSG und gaben in der ersten Hälfte keinen Schuss auf das Balinger Gehäuse ab. So blieb es nach 45 Minuten torlos.