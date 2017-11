Fußball TSG Balingen jubelt in der Nachspielzeit

Die Gäste begannen furios: Harun Toprak brachte einen Freistoß (2.) vor das Balinger Tor, wo Felix Hörger den Ball an den Pfosten köpfte. Aber auch die TSG hatte ihre Gelegenheiten: Eine Flanke von Jörg Schreyeck verpasste Torjäger Patrick Lauble im Zentrum mit dem Kopf nur knapp (10), und zwei Minuten später schlug Kaan Akkaya eine Freistoßflanke vor das Ravensburger Tor; doch der Kopfball von Schreyeck wurde noch geblockt.

In der 15. Minute die nächste große Chance der Oberschwaben: Eine Flanke von Toprak landete an der Strafraumgrenze bei Hörger, der abzog, doch TSG-Goalie Marcel Binanzer fischte den Ball noch aus dem Winkel.

Ravensburg arbeitete weiter gut gegen den Ball und kam zu weiteren guten Möglichkeiten: In der 24. Minute probierte es Thomas Zimmermann aus 16 Metern, schlenzte den Ball aber knapp am langen Pfosten vorbei. Im Gegenzug passte Nils Schuon in die Spitze, Lukas Foelsch ließ den Ball durch für Lauble, der aber aus guter Position verzog. Dafür klingelte es in der 29. Minute: Schuon schlug einen Freistoß von rechts scharf vor das Tor, wo Matthias Schmitz zur 1:0-Führung einköpfte.