Fußball TSG Balingen hält den Ball flach

Der 23-Jährige freut sich auf das Namensvetter-Duell am kommenden Samstag beim Bahlinger SC, bei dem die TSG als Tabellenführer an den Kaiserstuhl fährt. "Beide Mannschaften sind gut drauf derzeit. Wir werden aber das Spiel so angehen, wie jede andere Partie. Wir werden alles reinhauen, und dann sehen wir, was am Ende dabei heraus kommt."

Knapp seinen zweiten Saisontreffer verpasst hatte Matthias Schmitz, der nach einem Freistoß von Kaan Akkaya das Leder an den Pfosten köpfte. "Wir hätten unsere Möglichkeiten noch besser ausspielen und insgesamt fünf, sechs Tore schießen können", zeigt sich der 24-Jährige selbstkritisch. Der Balinger Innenverteidiger blickt der Partie beim Bahlinger SC mit Optimismus entgegen. "Wir sind eine super Mannschaft in dieser Saison. In jedem Spiel ist ein Sieg für uns drin. Gegen uns ist es für die Gegner immer eklig zu spielen. Das wird dann auch der Bahlinger SC merken."

Ohne Tor gegen Weinheim blieb Goalgetter Patrick Lauble. Doch der flinke Stürmer holte den Elfmeter heraus, der zum 1:0 führte. "Das war jetzt sicher nicht unser bestes Spiel. Wir haben uns zwar viele Chancen heraus gespielt, aber im Abschluss hat die Genauigkeit gefehlt. Aber im Endeffekt hat es gereicht, weil wir hinten gut gestanden sind und kaum etwas zugelassen haben. Jetzt fahren wir zum Bahlinger SC. Für mich ist das etwas Besonderes, denn ich war noch nie Tabellenführer mit der TSG. Aber der erste Platz ist nur eine Momentaufnahme, die wir beim BSC bestätigen müssen."

Gastgeber Bahlinger SC ist nach überragendem Saisonstart zuletzt etwas ins Straucheln geraten. Nach der 0:6-Heimpleite gegen den SV Oberachern und dem 1:2 beim SGV Freiberg wurden die Kaiserstühler von Rang eins auf Platz vier durchgereicht. Damit steht das Higl-Team im Duell gegen schwäbischen Namensvetter schon etwas unter Zugzwang, wenn es weiter ganz vorne mitmischen will.