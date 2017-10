Fußball TSG Balingen feiert souveränen Sieg

Der Balinger Trainer Ralf Volkwein war sehr zufrieden mit der Leistung seiner Schützlinge in der ersten Halbzeit, allerdings fügte er hinzu, dass sie in der zweiten Hälfte unnötig das Spiel spannend gemacht hätten. So fährt die TSG hoch motiviert und selbstbewusst zum Derby am kommenden Freitag (19:30 Uhr) nach Reutlingen.

Tore:

Hannes Scherer 1:0 (8.)