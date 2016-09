Fußball TSG Balingen erreicht Pokal-Achtelfinale

"Der Pokal kommt für uns aktuell zum falschen Zeitpunkt", hatte SFG-Trainer Jens Uwe Zierer vor der Partie erklärt, der dennoch nicht vorzeitig kapitulieren wollte. "Wir werden sehen wie sich das Spiel auf dem Kunstrasen entwickelt", wollte er so lange wie möglich die Null halten. Sein Balinger Kollege Ralf Volkwein sah das anderes: Ein schnelles Tor und man könnte frühzeitig zur Tagesordnung übergehen.

Davon waren beide Mannschaften anfänglich jedoch weit entfernt. Gechingen machte mit einem engen 4-1-4-1-System die Räume für den Oberligisten, der geduldig spielte auf eine Lücke wartete.

Bis auf einen Schuss von Olcay Akkaya (8.) und einem Schuon-Freistoß (14.) tat sich jedoch wenig. Das Tor zum 1:0 für die TSG Balingen fiel praktisch aus dem Nichts. Nach einem abgewehrten Eckball kam das Leder nochmals in den Fünfmeterraum, Lukas Foelsch rauschte heran und drückte den Ball 50 Zentimeter über der künstlichen Grasnarbe per Kopf ins Tor. Ein akrobatischer Treffer, dem Foelsch in der 36. Minute in ähnlicher Situation fast das 2:0 folgen ließ.