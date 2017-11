Fußball TSG Balingen bleibt Oberliga-Spitzenreiter

Das Spiel begann auf Augenhöhe. Es dauerte bis zur 24. Minute, ehe die TSG Balingen eine erste richtige Chance hatte. Marc Pettenkoffer setzte sich gut auf rechts durch. Sein Pass landete bei Hannes Scherer, doch der verzog aus kurzer Distanz. Gut zehn Minuten später war es erneut der gute Hannes Scherer, der sich auf links durchsetzte. Der Ball landete bei Patrick Lauble, doch der verzog. Zur Halbzeit blieb es beim 0:0.

In der zweiten Hälfte begann Walldorf zunächst druckvoller. In der 52. Minute hatte die TSG Glück. Walldorfs Marcel Gessel setzte sich gegen drei Mann durch und nagelte den Ball ans Lattenkreuz. Die Chance war der Hallo-Wach-Effekt für Balingen. Kurz danach machte Patrick Lauble das 1:0 für Balingen. Der Mittelstürmer nutzte einen Walldorfer Abspielfehler aus und netzte ins lange Eck ein.

Und dann rollte der TSG-Express: Nach einer schönen Flanke von Sasche Eisele köpfte Patrick Lauble in der 62. Spielminute zum 2:0 ein. Keine zehn Minuten später klingelte es erneut im Walldorfer Kasten. Nach einer tollen Balleroberung im Mittelfeld schaltete Balingen schnell um. Kaan Akkaya spielte in die Mitte auf Cedric Guarino. Der hatte keine Probleme und schob in der 71. Minute zum 3:0 ein.