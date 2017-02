Fußball TSG Balingen: 1:1 gegen Tübingen

Zunächst ging die TSG Balingen durch ein Solo von Marc Pettenkofer in der 14. Minute 1:0 in Führung. Der Gast versteckte sich nicht und konnte in der 17. Minute durch Ferdinand Schwarz zum 1:1 ausgleichen.

Danach hatten zwar beide Mannschaften Chancen, in Führung zu gehen, vor allem in der zweiten Halbzeit auf Seiten der Balinger. Aber ein weiteres Tor gelang nicht.