Fußball SV Zimmern weit unter Verbandsliga-Niveau

"Das hatte kaum einmal Bezirksliganiveau", kritisierte ein Löchgauer Zuschauer die Geschehnisse auf dem Zimmerner Kunstrasenplatz, als der schwache Schiedsrichter Marcel Lalka die Partie zwischen den beiden Verbandsliga-Aufsteigern abpfiff. Diese Aussage war zwar ziemlich hart, traf im Großen und Ganzen aber den Nagel auf den Kopf. Hier ein zwar anstürmender SV Zimmern, dem deutlich die spielerischen Mittel fehlten, um eine keinesfalls sattelfeste Gästeabwehr aus den Angeln zu heben und auf der anderen Seite eine Mannschaft, deren Spielaufbau darin bestand, die Bälle weit weg aus dem eigenen Strafraum nach vorne zu dreschen.

Gut, die Löchgauer standen recht diszipliniert in der Defensive und bissen sich regelrecht in die Zweikämpfe, aber darin Verbandsliganiveau zu sehen, wäre auch ein wenig einfach. Auf der anderen Seite der SVZ, der wieder einmal, bei einem Gegentreffer mächtig mithalf und sonst eben untermauerte, warum es der Aufsteiger mit dem Toreschießen so schwer hat. "Wir haben fast immer die falschen Entscheidungen getroffen", erkannte SVZ-Trainer Patrick Fossé. In Überzahl versuchten es die Gastgeber fast immer mit hohen und weiten Bälle in die gegnerische Strafraummitte, wo sich Zimmerns Angreifer Marcel Stern und Albijan Spahija nie entscheidend durchsetzen konnten.

Es wurde praktisch nur gefährlich, wenn es Zimmern zwei bis dreimal über die linke Außenposition versuchte, wo der eingewechselte Fabian Schmid seine Schnelligkeit aufblitzen ließ und es dann gleich gefährlich vor dem gegnerischen Tor wurde. Aber dies war eben ganz selten der Fall. "Löchgau war spielerisch sicherlich auch nicht stärker als wir, aber sie haben eben keinen entscheidenden Fehler gemacht", fasste Zimmerns Spartenleiter Erwin "Figa" Beck die Partie zusammen. Und dieser eine Fehler besiegelte eben, wieder einmal, die Niederlage für den SVZ, der als Tabellenvorletzter nun schon sieben Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz aufweist.