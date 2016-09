Fußball SV Zimmern muss zum Tabellenfünften

Das Spiel gegen Ilshofen "ein Schritt nach vorne"

In Backnang kann sich der Aufsteiger erneut beweisen. Die TSG hat bisher beide Heimspiele gegen den VfL Pfullingen und den TSV Essingen jeweils mit 1:2 verloren, dafür gewannen die Nordwürttemberger ihre Auswärtsspiele (5:1 in Schwäbisch Hall und 4:0 in Wangen) jeweils klar. "Das Spiel gegen Ilshofen war für uns schon ein Schritt nach vorne, obwohl wir in der Schlussphase auch etwas Glück hatten, dass wir nicht verloren haben", so Zimmerns Spartenleiter Erwin "Figa" Beck, der die Schlussminuten ansprach, wo einige Spieler des SVZ schon am Limit waren und der Gegner noch einmal zulegen konnte.

Trotzdem gab es viele positive Aspekte beim SV Zimmern. Da war die Rückkehr von Marius Seemann, der nach langer Verletzung sicherlich noch Zeit braucht, aber mit seiner Routine und Ruhe am Ball einfach ein ganz wichtiger Spieler beim Aufsteiger ist. Und natürlich der gute Einstand von Vilart Hasani, der viele gute Ansätze zeigte und bei einem Freistoß in der Schlussphase beinahe das 2:1 erzielt hätte.

Der junge 18-jährige, der von Zimmern in die Jugend des SC Freiburg wechselte und dort in der A-und B-Junioren-Bundesliga spielte, kehrte nun zu seinem Heimatverein zurück und deutete schon einmal sein großes Potential an. "Ich bin sehr froh, dass er bei uns ist, gerade in der Offensive haben wir jetzt einfach mehr Optionen" freut sich Trainer Fossé.

Ob nun in Backnang nun der erste Sieg in der Verbandsliga gelingt ? "Wir werden es versuchen", blickt Zimmerns Trainer hoffnungsvoll nach vorne.

Fans können im Bus der Mannschaft mitfahren

Interessierten Fans bietet der SV Zimmern die Gelegenheit, am Samstag zum Auswärtsspiel nach Backnang (Abfahrt 11.30 Uhr am Sportheim) im Bus mitzufahren.